حبس عصابة سرقة المساكن في السويس

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس 6 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المساكن بالسويس 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان قطاع الأمن العام بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن السويس، تمكن من ضبط "طبنجة "معدلة" - 4 طلقات من ذات العيار - ألعاب نارية - 3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر- 14 جراما من الهيروين المخدر بحوزة 6 عاطلين – لثلاثة منهم معلومات جنائية - مُقيمين بدائرة قسم شرطة فيصل.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة المساكن بأسلوب "التسلق والكسر" مُتخذين من دائرة القسم مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وأقروا بارتكابهم 12 واقعة بدائرة القسم.

وجرى بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "عاطل - مقيم بدائرة القسم" "أمكن ضبطه"، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين وأرشد عن المسروقات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.