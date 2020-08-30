إعادة تطوير وتأهيل حدائق قناطر إدفينا في كفر الشيخ

تفقد جمال نور محافظ كفر الشيخ، عددا من شوارع مدينة مطوبس، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مشيداً بمستوى النظافة بالمدينة.

وشملت جولة "نور" قناطر إدفينا، موجهاً بسرعة رفع المساحة لإعادة تطويرها لتكون متنفساً لأبناء مطوبس والمحافظة والمحافظات المجاورة.

كما عاين قطعة أرض، وتفقد طريق الخليج، واستمع لأهالي قرية الروس، مؤكداً أن مشروع الصرف الصحي بالقرية سيجري الانتهاء منه خلال 3 أشهر، وتعقبها أعمال الرصف بالقرية.

كما عاين محافظ كفر الشيخ، عددا من أراضي الدولة بمدينة مطوبس لإقامة مشروعات خدمية، موجهاً بإزالة الإشغالات وتطبيق القانون على المخالفين، مشيداً بالتزام أصحاب المحال، وعدم استغلال الشوارع.