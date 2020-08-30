محافظ كفر الشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في المراكز التكنولوجية

وجه محافظ كفر الشيخ بالتيسير على راغبي التصالح، إضافة للخدمات إلكترونية عن بُعد التي جرى تطبيقه في إطار التحول الرقمي، وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

وقال المحافظ خلال تفقده أعمال المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة دسوق، وفوه، ومطوبس، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، وذلك لمتابعة أدائها، إن هناك إقبال كبير على المراكز التكنولوجية، بعد تخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء، مشيداً بوعي أهالي كفر الشيخ واقبالهم للتصالح، لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات.

ولفت إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وأكد المحافظ، انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة إلى الجمعة والسبت، باعتبارهما أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين، حتى الساعة السادسة مساءً، وفقاً لأحكام القانون.

وناشد محافظ الإقليم، المواطنين راغبي التصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بتقديم سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين.