متحف نجيب محفوظ خال من الفعاليات يوم ذكراه: يفتح أبوابه للجمهور

انتظاران عاشهما جمهور الأديب العالمي نجيب محفوظ فكلما وردت أنباء عن متحفه في تكية أبو الدهب في الأزهر تساءلوا عن موعد الافتتاح، الانتظار الأول استمر لسنوات حتى دشن في يوليو من العام الماضي والثاني جاء خلال أغسطس من العام الحالي بعد 100 يوم من الغلق جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ورغم الاحتفال بذكراه اليوم، حرم جمهوره من تنظيم الفعاليات وإنما فتحت أبواب المتحف لمريديه.

وقال الكاتب يوسف القعيد مدير متحف الأديب العالمي نجيب محفوظ بتكية محمد بك أبو الدهب، إن المتحف الذي يفتح أبوابه للجمهور اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة عشر لرحيل الأديب العالمي نجيب محفوظ ستخلو قاعاته من الفعاليات الثقافية في يوم ذكراه، موضحا أنه من الصعب تحديد الفئة التي تقبل على المتحف سواء اليوم أو خلال فترات فتحته فهو مفتوح لكل محبيه.

وأوضح القعيد في حديثه لـ"الوطن"، أن صندوق التنمية الثقافية، المشرف على المتحف لم ينظم فعاليات نظرا للأعمال الإنشائية والتطوير الجاري بمبنى المتحف في منطقة تكية أبو الدهب بالأزهر حيث جار العمل على تركيب أسانسير إلى جانب أعمال التطوير والبناء في الدور الثالث، مما عطل تنظيم الفعاليات في القعات المخصصة لها بالفعل، حيث يهدف الصندوق إلى تحويل المتحف إلى منبر ثقافي وليس متحفا لعرض أعمال مقتنيات وأعمال الأديب فقط.

وعن المتحف الذي يفتح أبوابه للجمهور منذ يوم 2 أغسطس، قال القعيد، إن المتحف يحتفل اليوم بذكرى الأديب العالمي ويستقبل الجمهور بإجراءات احترازية مفروضة على جميع المتاحف جراء تفشي فيروس كورونا المستجد حيث راعى تعقيم المتحف والالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

المتحف الذي يتضمن مقتنيات سلمتها أم كلثوم نجيب محفوظ لوزارة الثقافة في مطلع عام 2011 بدأ تأسيس العمل به منذ عام 2016 ويتضمن قاعة للندوات ومكتبة عامة ومكتبة سمعية - بصرية وأخرى نقدية تحوي دراسات وأبحاث مهمة عن إبداعات نجيب محفوظ فضلا عن قاعات للأوسمة والميداليات والشهادات التي منحت له ومتعلقاته وأوراقه الشخصية ومؤلفاته وصوره وحملت تلك القاعات التي تضمنت قاعة للسينما أسماء دالة على إبداعاته.