ابنة نجيب محفوظ: المستفيدون وراء استبعادنا من لجنة جمع مقتنيات والدي

أعربت هدى نجلة الأديب الكبير نجيب محفوظ، عن سعادتها ببدء العمل فى الطابق الثالث من متحف والدها الأديب نجيب محفوظ بتكية أبو الدهب، مرجحة أن يخصص الطابق الثالث لمركز إبداع، كما عبرت ابنة الأديب الكبير عن محبتها للمكان المخصص للمتحف.

أبدت "هدى"، في حوارها لـ "الوطن"، عددا من الملاحظات على محتويات المتحف، مؤكدة أن بعض المستفيدين من نجيب محفوظ كانوا وراء استبعاد الأسرة من لجنة جمع المقتنيات، معربة عن تمنياتها فى تدارك ما وقع من أخطاء:

*متى كانت آخر مرة قمت بزيارة متحف نجيب محفوظ؟

*زرت المتحف مرتين، الأولى يوم الافتتاح فى حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والثانية كنت فى جولة بمفردى وصحبني خلالها موظفو المتحف، فتحرجت أن أرهقهم، فلم أطل الجولة، ولم أتمكن مع قراءة كل ما هو موجود بالمتحف، واتمنى القيام بزيارة للوقوف على كل تفاصيل المتحف بعد انتهاء كورونا.

*ما أبرز ملاحظتك على سيناريو العرض؟

*فكرة المتحف طبعا كانت وقت الوزير فاروق حسني، لكن تم استبعاد الأسرة، ولا أعرف من كان وراء هذا القرار الخطأ، فمن المفترض أن الأسرة تكون موجودة فى اللجنة المختصة بجمع المقتنيات حتى تتلافى أى خطأ في معلومة شخصية تخص حياة نجيب محفوظ ، فقد لاحظت فى المرة الثانية أن هناك صورة معلقة للدكتور يحيى الرخاوي على اعتبار أنه من "حرافيش" نجيب محفوظ، بينما لم يكن الدكتور يحيى من الحرافيش إطلاقا، كما أن هناك صورة معلقة فى المتحف لسيدة على أساس أنها جدتي، بينما الصورة ليست لجدتي، وجدتي ليس لها صور، كما أن شكلها مختلف جدا عن السيدة الموجودة فى الصورة، وهذه الصورة نفسها الموجودة فى كتاب للكاتب محمد سلماوى، وأنا قلت له ذلك لكن يبدو أن صدور الكتاب سبق وقت تبليغى المعلومة، وأنا لا أتذكر جدتي، لكن والدتى قالت إن جدتي كانت امرأة شديدة البياض وفيها جمال حتى سن التسعينات، وفى الغالب أن عيونها كانت زرقاء، لأن بعض أولادها بعيون زرقاء، أما الصورة الموجودة فى المتحف فهي مختلفة تماما عن هذه المواصفات، وهذه الصورة ليست مقدمة عن طريقنا، وفى الغالب مُقدمة عن طريق الكاتب محمد سلماوي.

*ما أبرز روافد المتحف؟

*أغلبها من عندنا، إلا الصور.

*من وراء استبعاد الأسرة من لجنة المقتنيات؟

*أنا لا أقول أن هذه غلطات وزارة الثقافة الحالية، لأن المقتنيات كانت موجودة لديهم من قبل 2011، بينما كان المفترض أن تبدأ اللجنة بشكل صحيح من البداية، لكن بعض المستفيدين الذين ظهروا بعد جائزة نوبل حول والدى كانوا يتعمدون إبعادنا عن قصد، ولو كانت وزارة الثقافة وقتها هى التى تقرر تشكيل اللجنة فهو خطأ من هذه الوزارة.

*لماذا تم استبعاد الأسرة؟

*المستفيدون عتبروا أنفسهم أصدقاء والدى، لأنه بابا كان يقول على جمهور الندوة أصدقاء الندوة، لذلك تمكن هؤلاء من استغلال اسم نجيب محفوظ، فتمكنوا من ترويج كلام عليه وعلى أسرته.

*ما الملحوظات الأخرى على المتحف؟

*هناك ملحوظة أخرى، فكنت أتصور أن من أهم تلاميذ نجيب محفوظ هو جمال الغيطاني، فلم أر إلا صورة صغيرة للغيطاني مع والدى، مع أن والدى صرح أنه يحب جمال الغيطاني، ولا أقصد إساءة لمحمد سلماوي، الذى تجمعه بوالدى علاقة عمل، فبعد الحادثة، عندما تعطلت قدرة والدي على الكتابة وعن طريق الأهرام، كان يأتي إليه محمد سلماوي كل يوم سبت لمدة نصف ساعة لتسجيل الحوارات، أيضا لا يوجد حضور كاف لهيكل فى المتحف، بينما محمد حسنين هيكل شخصية مهمة فى حياة والدى، وعندما كان في الأهرام، نشر لوالدى عددا من الأعمال، وصمم على نشر "أولاد حارتنا" في حلقات، فهو كان على علاقة متينة معه.

*ولماذا لم تعلني ملاحظتك للوزارة الحالية؟

*قلت أغلب الملحوظات للأستاذ يوسف القعيد، لأني حضرت اجتماع مجلس الأمناء لكن المجلس لم يتناول هذه الموضوعات.

*ما أبرز ما قاله لك نجيب محفوظ عن رواية "أولاد حارتنا"؟

* قال إن الناس اعتقدت أنها رواية دينية بل هي رواية سياسية، ووالدى قال ذلك أيضا في حوار صحفي فى السبعينات، أنه وقت ما نشرت تم استقبالها بالمعنى السياسي الذى كان يرغب فى توصيله، لذلك قلبوا الشيوخ عليه، ووالدى قال لي إنهم لا يتقنون قراءة الأدب، حتى أني رأيت الرواية في مكتبة شهيرة مصنفة على أنها كتاب وموضوعة فى رف الكتب لا الروايات.

*من أبرز شخصيات الحرافيش؟

*الحرافيش هم الأصدقاء المقربون مكانة وسنا، ومنهم ثروت أباظة الذي تركهم وبينما استمرت علاقته مع نجيب محفوظ، أحمد مظهر استمر إلى الآخر من الحرافيش، توفيق صالح استمر، صلاح جاهين كان من بينهم لكنه لم يستمر، ومحمد عفيفي كان من الحرافيش لآخر يوم فى عمره وكانوا يلتقون فى فيلته بالهرم.

*وهل رأيتي المقتنيات الإضافية التى أهديتها للمتحف؟

*أهديت المتحف بالطو والدي وأعمال مترجمة من لغات أخرى غير الإنجليزية لأعمال والدى، ولكن لم يتم إضافتها بعد إلى سيناريو العرض المتحفى، وربما تضاف إلى مركز الإبداع.