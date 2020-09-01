تنسيق سباح المانش انتهى بـ"التربية النوعية" ويحلم بالفنون التطبيقية

الالتحاق بالمعهد العالي للفنون التطبيقية لا يزال حُلمًا يراود السباح محمد الحسيني، من أصحاب متلازمة داون وصاحب تجربة عبور بحر المانش في عام 2017، بعد تفوقه بالثانوية العامة في الشعبة الأدبية دمج بمجموع 97.2%، وضعه على رأس رغباته في التنسيق، وجاء الواقع مخالفًا لرغبته بعد قبوله بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس، في انتظار تصديق المجلس الأعلى للجامعات بإعطاء الموافقة لإدارة المعهد الكائن بمدينة السادس من أكتوبر للالتحاق بالمعهد في فترة الدراسة الجامعية، حسبما يقول الحسيني في بداية حديثه لـ"الوطن".

تشبث الحسيني بحلم الالتحاق بالمعهد العالي للفنون التطبيقية فسره بأنه اعتاد التدريب على فنون الرسم والطباعة على المنسوجات لمدة 3 سنوات بمشاركة زملائه في الكورس الصيفي ضمن بروتوكول التعاون بين مدرسته والمعهد، حفظ أركانه واعتاد على المكان وعرفه أساتذته،"حبيت المكان وعايز أكمل تعليمي فيه"، بحسب تعبيره.

الحسيني: وزير التعليم العالي وافق والقرار قيد موافقة المجلس الأعلى للجامعات

بعد مناشدته للدكتور خالد عبد الغفار بإعطاء الموافقة لإدارة المعهد الكائن بمدينة السادس من أكتوبر للالتحاق بالمعهد في فترة الدراسة الجامعية، وافق على القرار، وبحسب رواية الحسيني كارم والد سباح المانش، الإدارة على استعداد تام بقبول أوراقه بخاصة وأنه من المتدربين في الكورس الصيفي على الرسم والتصوير الزيتي على مدار السنوات الثلاث الماضية والخطوة المتبقية هو تصديق المجلس الأعلى للجامعات على القرار الرسمي الصادر من وزير التعليم العالي نظرًا لكونه من أصحاب متلازمة داون.

"أنا وزمايلي اللي حضروا معايا تدريبات المعهد واثقين في الحكومة ودعمها لينا"، اختتم سباح المانش حديثه بتوجيه الشكر لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار لدعمه لهم، متمنيا حصولهم على الموافقة لتقديم أوراقه وزملائه بالمعهد العالي للفنون التطبيقية.