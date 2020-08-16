سباح المانش: أنتظر موافقة التعليم العالي للالتحاق بالمعهد العالي للفنون

بمجموع 97.2% حصل السباح محمد الحسيني، من أصحاب متلازمة داون وصاحب تجربة عبور بحر المانش في عام 2017، على شهادة الثانوية العامة في الشعبة الأدبية دمج لعام 2020 وبات الالتحاق بالمعهد العالي للفنون التطبيقية حلمًا يرادوه، حيث اعتاد التدريب على فنون الرسم والطباعة على المنسوجات بمشاركة زملائه في الكورس الصيفي ضمن بروتوكول التعاون بين مدرسته والمعهد العالي للفنون التطبيقية.

"نفسي أدخل المعهد العالي للفنون التطبيقية وبناشد وزير التعليم العالي بالموافقة لإدارة المعهد"، هكذا بدأ السباح محمد الحسيني حديثه لـ"الوطن" عن مناشدته للدكتور خالد عبد الغفار بإعطاء الموافقة لإدارة المعهد الكائن بمدينة السادس من أكتوبر للالتحاق بالمعهد في فترة الدراسة الجامعية، وبحسب روايته، الإدارة على استعداد تام بقبول أوراقه بخاصة وأنه من المتدربين في الكورس الصيفي على الرسم والتصوير الزيتي على مدار السنوات الثلاث الماضية ولكن يحتاج قبول أوراقهم قرارا رسميا من وزير التعليم العالي لكونه من أصحاب متلازمة داون.

الأب: إدارة المعهد تنتظر موافقة التعليم العالي لقبول الحسيني وزملائه

على مدار السنوات الثلاث الماضية، شارك الحسيني في تدريب الإجازة الصيفية بالمعهد العالي للفنون على خلفية توقيع المعهد العالي للفنون التطبيقية، بروتوكول تعاون مع مدرسة هارفرد للغات، تضمن تنمية مهارات طلاب المدرسة من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الفن التطبيقي والاستفادة من إمكانيات المعهد من الورش والمعامل التطبيقية، وبحسب تعبير والده، ينتظر السباح الصغير وعدد من زملائه في التدريب الصيفي من أصحاب متلازمة داون قبول أوراقهم بالمعهد بموافقة التعليم العالي،"كلنا ثقة في الوزير تحت توجيهات الرئيس السيسي بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة".

لم يكن السباح الصغير هو طالب الثانوية العامة الوحيد في المنزل، بسبب ظروف نقله من مدرسة لأخرى، وضياع أعوام دراسية من عمره لتوثيق أوراقه بمدرسة جديدة معتمدة من وزارة التربية والتعليم، لحقت به شقيقته الصغرى شهد وكانت هي الأخرى من بين المقيدين على قوائم طلاب الثانوية العامة شعبة رياضة، أعلنت الأسرة حالة الطوارئ منذ مارس الماضي، "مكناش بنخرج عشان كورونا وتابعت مذاكرتهم كل يوم"، وبحسب تأكيد الأب، حصلت شهد على مجموع 90%.