الحكومة: لا مد للتصالح في مخالفات البناء بعد سبتمبر.. ونجهّز لـ"بدء الإزالات" بالقانون

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا مد للتصالح فى مخالفات البناء، موضحاً أن المدى الزمنى الموجود فى القانون، آخر سبتمبر، وعقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها. وأضاف «مدبولى»، خلال اجتماعه بعدد من الوزراء والمسئولين، أمس، أن هناك تكليفاً من وزير الداخلية لجميع مديرى الأمن بالمحافظات، بالتنسيق الكامل بهذا الشأن، وسرعة تجهيز قوات الأمن المطلوبة لتأمين أعمال إزالة مخالفات البناء، مشيراً إلى وجود زيادة فى أعداد المتقدمين للتصالح حالياً.

وشدد «مدبولى» على أنه لا تهاون مع أى حالة بناء على الأراضى الزراعية، لأنها «مخالفات تمثل لنا قضية حياة أو موت، مثلما قال الرئيس السيسى، خاصة أن التعدى يكون على أفضل الأراضى الزراعية، بينما ننفق عشرات المليارات بهدف استصلاح الأراضى الصحراوية». وأضاف: «حجم الإزالات الذى تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ومستمرون فى تنفيذ القانون، وتأكيد هيبة الدولة، وسنمنع أى بناء عشوائى جديد»، لافتاً إلى أن هذا مرتبط بوجود منظومة لرصد أى مخالفة.

ووجَّه «مدبولى» بإنشاء وحدة مركزية لرصد مخالفات البناء فى كل محافظة، على أن يتم تكليف كوادر مؤهلة بإدارتها من المهندسين والفنيين الأكفاء، مع تدريبهم بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية على الاستفادة من منظومة المتغيرات المكانية، ويتم تعميم نفس الوحدة فى أجهزة المدن على مستوى الجمهورية. وقال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إنه سيتم تشكيل وحدة مختصة تنسق مع المحافظات بشأن مخالفات البناء، وسيتم تجهيز قوات تأمين أعمال الإزالات فى أقل فترة زمنية.

وخلال الاجتماع، قال اللواء أركان حرب شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، إنه، خلال العامين الماضيين، تم إرسال 334 ألف تقرير من منظومة المتغيرات المكانية إلى المحافظات، مضيفاً أنه سيجرى إنشاء فرع لوحدة التغيرات المكانية بكل محافظة، وتم البدء بفرعين فى المنيا والقليوبية، وسيجرى الانتهاء من فرع الإسكندرية خلال 48 ساعة، وخلال شهرين سننتهى من جميع المحافظات.

"شعراوى": 769 ألف طلب تصالح حتى الآن بـ4.6 مليار جنيه

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن إجمالى عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بجميع المحافظات نحو 769 ألفاً، وبلغ إجمالى المتحصلات المالية 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس.