القليوبية تتلقى 75946 طلب تصالح في مخالفات البناء

أعلنت محافظة القليوبية ارتفاع أعداد طلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تقدم بها المواطنون إلى المركز التكنولوجية المنتشرة بجميع مدن المحافظة والوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات، حتى أمس الاثنين 31 أغسطس، 75 ألف و946 طلباً للتصالح على مخالفات البناء.

وأكد محافظ القليوبية، اللواء عبدالحميد الهجان، في تصريحات صحفية، أن إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح في مخالفات البناء على مستوى المحافظة، خلال المرحلتين الأولى والثانية، منذ إعلان التصالح وحتى 14 يوليو الماضي، ثم من 15 يوليو وحتى 31 أغسطس الماضي، بلغت 75 ألفاً و946 طلباً، فيما بلغ إجمالي الرسوم التي تم تحصيلها، حوالي 19 مليون و5 آلاف جنيه، فيما بلغت جملة المتحصلات من سداد رسوم جدية التصالح، بنسبة 25% من قيمة المخالفة، حوالي 454 مليون و554 ألف جنيه.

وأشار "الهجان" إلى استمرار العمل خلال الإجازات الرسمية، للانتهاء من كل الطلبات المقدمة من المواطنين، حتى لا يعرضوا أنفسهم لموجة الإزالات، مستفيدين من المهلة التي تم مدها حتى 30 سبتمبر الجاري.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية، للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب، مناشداً المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة.