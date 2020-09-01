بالأرقام.. الزيادات الشهرية لموظفي الحكومة "علاوات وحوافز"

حرصت الدولة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالقطاع الحكومي، والجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو لغير المخاطبين بهذا القانون ويخضعون للكوادر الخاصة بجهات عملهم الحكومية، وذلك بإقرار الزيادات المالية الشهرية مقرر لهم اعتبارا من بداية السنة المالية الحالية 2020-2021.

وفصّل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحسين هذا الأوضاع المالية، وشرحها في كتبه الدورية الصادرة عنه.

وجاءت طرق تحسين الأوضاع المالية لهؤلاء العاملين، والبالغ عددهم حوالي 5.7 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، متمثلة في صرف العلاوات الدورية لهم وزياداتها و العلاوات الخاصة وعلاوات الترقية، والحافز الإضافي.

"الوطن" تنشر بالأرقام الزيادات المالية المقررة ، في العام المالي الجاري ، والتي تعود على الموظف الحكومي سواء الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو غير الخاضعين له كما يلي : - العلاوة الدورية وتم تخصيصها للمخاطبين باحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ، وبحد أدنى 75 جنيها تصرف شهريا ، مضافة الى الأجر الوظيفي .- علاوة خاصة وتصرف للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12 % من الأجر الأساسي في 30 / 6 / 2020 أو تاريخ التعيين لمن يعين بعده وبحد ادنى 75 جنيها شهريا ، تضاف للأجر الأساسي.-علاوة ترقية وتكون للعاملين مستحقي الترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي وتضاف للأجر الوظيفي .-الحافز الإضافي وهو جزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب الأحوال ويصرف كمبلغ مقطوع للمخاطبين ولغير المخاطبين .ويأتي الحافز الإضافي على النحو التالي : 375 جنيها لأصحاب الدرجة الممتازة 350 لأصحاب الدرجة العالية 325 جنيها درجة مدير عام أو كبير باحثين 300 جنيه للدرجة الاولى 250 جنيها لأصحاب الدرجة الثانية 200 جنيه لأصحاب الدرجة الثالثة 150 جنيها لأصحاب الدرجة الرابعة فيما دونها .