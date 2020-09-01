"أصحاب أونطة".. أولى أغنيات حكيم لموسم "صيف 2020"

يستعد المطرب الشعبي حكيم لإطلاق أغنيته الجديدة "أصحاب أونطة"، التي تُعد أولى أغنياته لموسم صيف 2020.

أغنية "أصحاب أونطة"، من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل، ومدير تصوير وائل درويش، ومهندس ديكور كريم مهدي، ومنتج منفذ محمود الشيخ، ومونتير إسلام حسن، وبروديوسر ماريان الألفي، ومدير إدارة الإنتاج محمد سعيد، وإشراف عام مديرة أعمال حكيم، نانسي إبراهيم، وإخراج حسام الحسيني.

ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية في الساعة السابعة من مساء غد الأربعاء، عبر القناة الرسمية لحكيم على موقع "يوتيوب".