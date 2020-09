"أصحاب أونطة".. أولى أغنيات حكيم لموسم "صيف 2020"

View this post on Instagram

شوفوا اغنيتى الجديدة #صـــحــــاب_اونـــطــــة يوم الأربعاء الجاى حـصـريـاً على قناتى الرسمية على الـيـوتـيـوب الساعة 7 مساءاً Powered By Nejmo اعملوا Subscribe دلوقتى علشان تشوفوها اول ما تنزل https://www.youtube.com/hakim