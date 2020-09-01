أنغام تحصد مليون مشاهدة في 3 أيام بـ"بحبك وبرتاحلك" على يوتيوب

في 3 أيام، حصدت النجمة أنغام على أكثر من مليون و200 ألف مشاهدة عبر قناتها على موقع "يوتيوب" عن أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، التي طرحتها مؤخرا احتفالا بالأجواء الصيفية.

كما استطاعت الأغنية أن تتصدر قوائم تريند الموسيقى بموقع يوتيوب مصر، متفوقة على عدد كبير من أغنيات المهرجانات.

أغنية بحبك وبرتاحلك، من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وطرحت المطربة أنغام كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك".

هنأت الفنانة كندة علوش، المطربة أنغام، على أغنيتها الجديدة وكتبت "كندة" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "أنغام حبيبتي.. أغنية بحبك وبرتاحلك مبهجة.. مليانة حب وفرح".

وكتب سامي، "مبروك للقمر أنغام اللي صوتها كله إحساس وسعادة وبهجة، دايما ناجحة ودايما مشرفة الفن المصري".

لترد أنغام "الله يبارك فيك يا مهم يا كبير يا موهوب، وربنا يزيدك نجاح وتألق وتسعدنا بأعمالك المهمة، يا مشرفنا ومشرف الفن المصري".