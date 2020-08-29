كندة علوش تهنئ أنغام على "بحبك وبرتاحلك": أغنية مليانة حب وفرح

هنأت الفنانة كندة علوش، المطربة أنغام، على أغنيتها الجديدة "بحبك وبرتاحلك"، التي طرحتها مساء أمس الجمعة، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وكتبت "كندة" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "أنغام حبيبتي.. أغنية بحبك وبرتاحلك مبهجة.. مليانة حب وفرح".

وحصدت أغنية "بحبك وبرتاحلك"، للفنانة أنغام، على 600 ألف مُشاهدة، وذلك منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مساء أمس الجمعة.

والأغنية من كلمات صابر كمال، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع موسيقى تميم.

وطرحت أنغام كليبها الجديد "بحبك وبرتاحلك"، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "تيك توك"، حيث كتبت: "يا أعز ما الأيام جابت يا شمس عمري اللي ما غابت.. شوفوا كليب أغنيتي الجديدة (بحبك وبرتاحلك) دلوقتي على حسابي الرسمي على تيك توك".