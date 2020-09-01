ضبط 9 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جهينة في سوهاج، من إلقاء القبض على 9 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل، بدائرة المركز، كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد ورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بقيام (أحمد. م. ع)، 34 عاما عامل ويقيم دائرة المركز بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث مأمور وضباط مباحث المركز.

تم ضبط مالك المنزل وكل من (علي. ا. ا) 54 عاما صاحب مكتب مقاولات ويقيم دائرة مركز البرلس كفر الشيخ، (حمد. ع. ع) 32 عاما حاصل علي ليسانس شريعة وقانون ويقيم ميت غمر الدقهلية، (مصطفي. ا. م) 31 عاما عامل ويقيم دائرة مركز طهطا، (أحمد. م. ع) 26 عاما عامل، (خالد. م. ع) 30 عاما عامل، (أحمد. م. ع) 26 عاما عامل ويقيمون دائرة المركز، (فتحي. ا. ن) 19 عاما طالب ويقيم دائرة المركز، (منتصر. ع. ج) 40 عاما مقاول، ويقيم دائرة مركز أخميم.

وتبين من المعاينة والفحص، وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 1.5 متر وبعمق حوالي 6 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة، بمواجهة المتهمين اعترفوا بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار، حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.