التموين تبدأ صرف مقررات سبتمبر اليوم

تبدأ وزارة التموين، اعتباراً من اليوم، صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، في منافذ المجمعات الاستهلاكية ومنافذ جمعيتي ومنافذ البقالين التموينيين.

وزير التموين: لم تطرأ زيادة حقيقية على الأسعار منذ 3 سنوات

وكان وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، قد أكد في تصريحات صحفية الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي للقمح والسكر يكفي لـ6 شهور، واحتياطي الزيت يكفي لـ5 شهور، بينما احتياطي الأرز يكفي لحوالي 4.7 شهور، إضافة للاكتفاء الذاتي من الدواجن، مشيراً إلى أن أسعارها في متناول الجميع.

وأوضح "المصيلحي" أن مصر لديها عقود مع السودان ودول أخرى، لمدة 3 سنوات، لتوفير اللحوم للسوق المحلي، مؤكداً أنه لم تطرأ زيادة حقيقية في الأسعار منذ 3 سنوات.