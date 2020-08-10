مصيلحي يتوقع استمرار إدراج الكمامات على بطاقات التموين لمدة شهرين

أكّد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار دعم الكمامات الطبية على البطاقات التموينية، وذلك لمساعدة المواطنين في توفير كمامات طبية بأسعار معقولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، متوقعا استمرار إدراج الكامامات خلال الشهرين المقبلين على البطاقات التموينية.

وقال "مصيلحي"، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، إنَّ الوزارة حرصت على طرح نوع جديد من الكمامات بسعر 6 جنيهات للمستهلك، إضافة إلى المتوافرة حالياً بسعر 8.5 جنيه، وذلك بهدف توريد أنواع أخرى للصرف على البطاقات التموينية.

واستطرد قائلًا: "الكمامة أصبحت جزءا أساسيًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وللأسف التطبيق العملي كشف عن افتقار العديد من القرى بالمحافظات لوجود الكمامات الطبية، وبالتالي كدولة لا نستطيع إلزام الأشخاص بارتداء الكمامات إلا بعد توفيرها، وهذا ما عملنا على تحقيقه بالفعل، ولاسيما أن هناك 22 مليون مواطن حامل للبطاقة التموينية.

وأوضح "مصيلحي"، أنَّ توفير الكمامات الطبية المصنوعة من الفماش أسهم في تنشيط حركة صناعة المنسوجات والتي كادت أن تتوقف بسبب جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن جميع الكمامات المطروحه على البطاقات التموينية، تتوافق مع المواصفات الفنية المعتمدة والموضوعه من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وكذلك وزارة الصحة.

وشدد وزير التموين، خلال كلمته أمام اللجنة البرلمانية، على استمرار إدراج الكمامات الطبية على البطاقات التموينيه، وذلك لحين مطالبتنا من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، بالتوقف عن إدراجها.