وزير التموين: اتفاقات خاصة لتقليل سعر اللحوم خلال الـ3 سنوات المقبلة

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزارة التموين كانت من أوائل الوزارات التي عملت على التحول الرقمي وتسجيل بيانات المواطنين على قاعدة البيانات، وهذا لتسهيل كل الإجراءات التي يقوم بها المواطنين، وانه تم تحديث 600 مكتب على مستوى الجمهورية لمواكبة هذا التطور.

واضاف "المصيلحي" خلال كلمته، أنه جاري التطوير في صناعات الزيوت والسكر، منوها بأن الوزارة أصبح لديها 6 آلاف منفذ توزيع في مختلف المحافظات وهذا تحت مشروع "جمعيتي" حتى يكون هناك شبكة توزيع منتظمة لخدمة المواطنين.

وأشار أن هناك عقود شراكة واتفاقيات خاصة باللحوم مما أمنت سعرها خلال الثلاث سنوات القادمة في الجمهورية، مما أدى لتقليل معدل التضخم خاصة للفئات الأكثر احتياجا.

وكان السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أعلن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.