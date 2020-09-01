اليابان تخفف قيود الدخول لمواطني 5 دول الأسبوع المقبل

اتفقت اليابان مع كل من تايوان وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار، على إعادة فتح الحدود أمام الوافدين الجدد والمقيمين لفترات طويلة اعتبارًا من 8 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار تخفيف القيود المفروضة بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية بيانا للحكومة في اليابان، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أنه تم الاتفاق مع الخمس دول على استئناف سفر المقيمين لفترات طويلة شريطة اتخاذ إجراءات احترازية ضد الفيروس بما في ذلك الالتزام بفترة عزل ذاتي لمدة 14 يومًا لدى الوصول.

وتعد الدول الأربعة وتايوان من بين 16 اقتصادا أطلقت اليابان معها محادثات لتخفيف القيود تدريجيا عن المقيمين لفترات طويلة مثل المغتربين وأولئك الذين يسافرون لرحلات عمل قصيرة الأجل.

وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي قد سافر إلى كمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار في أغسطس الماضي، واتفق على استئناف سفر الوافدين لفترات طويلة في وقت مبكر من سبتمبر الجاري، أعرب عن أمله في وقف انتشار فيروس كورونا واستعادة الأنشطة التجارية.. متوقعا أن تتعافى الشركات الأجنبية في اليابان بعد تخفيف القيود.

وترفض اليابان حاليًا من حيث المبدأ دخول الرعايا الأجانب الذين زاروا مؤخرًا 159 دولة ومنطقة، منها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وجميع أنحاء أوروبا.. في حين بدأت بالفعل عملية استئناف السفر للمقيمين على المدى الطويل للوافدين.