تفاصيل اعتراف المتهم باغتصاب معاقة ذهنيا: بنت جاري وأنا اللي مربيها

"أنا ندمان والله ندمان سامحيني يا بنتي.. الشيطان غاواني"، للمرة الثالثة طلب المتهم بالاعتداء جنسيا على فتاة من متحدي الإعاقة، الغفران والسماح منها على فعلته.

المتهم قال لرجال الشرطة أثناء التحقيق معه: "أنا مكنتش في وعي.. دي أنا مربيها وبنت جاري.. وكنت هاخدها أجبلها حاجات تفرح بيها"، فيما قرر قاضي التجديد بقنا، تجديد حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

بينما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وطلبت عرض الضحية على مصلحة الطب الشرعي وإعداد تقرير طبي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وما زالت التحقيقات مستمرة.

تفاصيل الواقعة بدأت في نهاية الأسبوع الماضي، عندما حضرت ربة منزل وبصحبتها قريبتها ملطخة بالدماء فتاة معاقة ذهنيا في منتصف العقد الثاني من العمر، وبها آثار دماء على قدميها إثر وجود نزيف.

واتهمت السيدة مجهولا بالاعتداء الجنسي على قريبتها، وبمناقشة الفتاة أقرت بأنه جرى الاعتداء عليها في أحد المنازل. جرى تشكيل فريق من ضباط المباحث، واصطحبوا الفتاة معهم حتى تعرفت على مكان العقار، وبمراجعة الكاميرات والتحريات تبين أن وراء الجريمة جار المجني عليها.

وأشارت التحريات إلى أن الفتاة تعرضت للاغتصاب، من أحد جيرانها بعدما استدرجها إلى شقة إيجار في إحدى مناطق مدينة قنا.

ولفتت التحريات إلى أن مرتكب الواقعة، يدعى "حسين.خ.ع"، 43 سنة، أحد جيران المجني عليها.

واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الواقعة بعد أن استدرج المجني عليها من منزلها إلى شقته المستأجرة بوسط المدينة، واستغل اعاقتها وبادر بالاعتداء عليها وعاشرها معاشرة الأزواج. وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.