إزالة 15 ألف متر تعديات على ساحل خليج السويس

أزال حي عتاقة بمحافظة السويس، تعديات على 15 ألف متر مربع بساحل خليج السويس بمنطقة الأدبية وطريق العين السخنة، وواصل الحي حملات إزالة التعديات داخل المناطق السكنية.

وتسلم محافظ السويس اللواء عبدالجميد صقر تقريرا من الحي بإعداد ما قاموا به من تنفيذ قرارات إزالة التعديات والإشغالات وتحصيل رسوم التصالح بالتعديات.

وأكد وليد شوقي رئيس حي عتاقة، متابعة أعمال إزالة التعديات والأشغالات داخل نطاق الحي وبالطبع في جميع الأحياء بالمحافزة، ونحن حاليا نواصل إزالة الاتعديات، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من حصر التعديات والمخلفات بمناطق سكنية بنطاق الحي منها الكبانول والسلام 2 ومساكن النور والتوفقية.

وأوضح وليد شوقي، أنه خلال الفترة الزمنية الماضية، جرى تحصيل 5 ملايين جنيه رسوم خاصة بالتصالح في التعديات، داخل مناطق سكنية بنطاق حي عتاقة، كما تقوم لجنة متخصصة فنية بالتواجد يوميا بالمناطق السكنية لحصر المخالفات.

وأكد شوقي إزالة 50 حالة تعدٍ وإشغالات على طريق السويس - العين السخنة، وإزالة الإشغالات بالطرق في مدينة السلام 2 والتوفقية والنور والكبانول.