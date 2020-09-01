ما بين 40 و250 ألف جنيه.. قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

أعطى القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المركز التكنولوجي الحق في تقدير قيمة المخالفة التي يدفعها المستفيد والتي تختلف من القرى إلى المدن إلى عواصم المحافظات.

وبعد تحديد قيمة المخالفة للمستفيد يقوم بدفع ربعها كجدية تصالح بحد أقصى 40 ألف جنيه لمخالفات البناء دون ترخيص في القرى، و150 ألف جنيه في المدن، و250 ألف جنيه في عواصم المحافظات.

وترصد "الوطن" قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء وفقا لنوع المخالفة ومكانها سواء في القرى أو المدن أو المحافظات، على أن يتم خصم قيمة جدية التصالح من قيمة غرامات المخالفة عقب إعلانها.

- مخالفة الرسوم المعمارية 5 آلاف جنيه في القرى، و20 ألف جنيه في المدن.

- مخالفة الردود في القرى بـ10 آلاف، وفي المدن بـ40 ألف.

- مخالفة زيادة مسطح غرف السطح في القرى بـ12 ألف جنيه، وفي المدن 50 ألف جنيه.

- مخالفة تحويل البدروم لنشاط غير مرخص في القرى بـ30 ألف وفي المدن بـ120 ألف.

- مخالفة بناء دون ترخيص في القرى بـ40 ألف وفي المدن بـ 160 ألف جنيه.

- مخالفة بناء دون ترخيص بعواصم المحافظات والمدن الجديدة 250 ألف جنيه.

وحدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، نهاية شهر سبتمبر الجاري آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، وتعديله بالقرار رقم 1 لسنة 2020.