"الأعلى للإعلام" يحقق في مخالفات برامج وصحف ومحطات إذاعية موجهة للشباب

يجرى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة كرم جبر، تحقيقا في شكاوى تتهم عددا من البرامج الإذاعية والتليفزيونية وبعض الصحف، بارتكاب مخالفات للمعايير والأكواد التي وضعها المجلس.

وقالت رانيا هاشم عضو المجلس ورئيس لجنة تقارير الحالة الإعلامية، إن اللجنة فتحت ملف البرامج الإذاعية حيث رصدت مخالفات في برنامج مسائي موجه للشباب يذاع على محطة خاصة، وأوضحت أن هناك "برامج إذاعية مسائية ترفع شعار العشوائية وتبث أغاني هابطة موجهة للشباب".

وأضافت في تصريح خاص لـ"الوطن" أن مجموعة الرصد والمتابعة باللجنة رصدت مخالفة في إحدى القنوات الخاصة، تتعلق بالتعليق على الأحداث الرياضية الراهنة، بالإضافة إلى بعض المخالفات التي نشرت في بعض الصحف.

وأوضحت أن اللجنة أحالت هذه المخالفات للجنة الشكاوى للتحقيق فيها ورفع تقرير بما توصلت إليه للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات بشأنها.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدَر قرارًا بتشكيل 12 لجنة نوعية من بينها لجنة تقارير الحالة الإعلامية برئاسة رانيا هاشم وتضم في عضويتها كل من الدكتورة منى الحديدي، ونشأت الديهي، وعزة مصطفى، أعضاء المجلس، إضافة إلى الأمين العام، وتختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ورصد المخالفات الإعلامية طبقا للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد" الصادرة بقرار رئيس المجلس لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريرًا شهريًا برأيها يتضمن ما تمّ رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.