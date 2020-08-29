التحقيق مع محطة إذاعية بثت مهرجان "الصحاب يالا"

قالت رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس لجنة تقرير الحالة الإعلامية، إنَّ اللجنة رصدَت بث أغنية مهرجانات "هابطة" تسمى "الصحاب يالا" عبر إحدى محطات الإذاعة، رغم عدم حصول الأغنية على ترخيص البث بالإذاعة.

وأكّدت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ المحطة الإذاعية خالفت المعايير والأكواد التي وضعها المجلس وبثت أغاني مهرجانات "عشوائية وهابطة" بحسب تعبيرها، في محطة خاصة موجهة للشباب، لافتة إلى أنّ المخالفة تمّ إحالتها للتحقيق تمهيدًا لاتخاذ قرار في حق المحطة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، حيث تتضمن الأغنية كلمات مثل "الصحاب يالا مش جدعان يالا.. الأندال يالا.. كله شمال يالا".

وأوضحت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنَّ اللجنة انتقت مجموعة مختصة بالرصد والمتابعة، مبينة أنَّه من المقرر أن يصدر التقرير السنوي الخاص بالحالة الإعلامية خلال شهر ديسمبر المقبل.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدَر قرارًا بتشكيل 12 لجنة نوعية من بينها لجنة تقارير الحالة الإعلامية برئاسة رانيا هاشم وتضم في عضويتها كل من الدكتورة منى الحديدي، ونشأت الديهي، وعزة مصطفى، أعضاء المجلس، إضافة إلى الأمين العام، وتختص اللجنة بمتابعة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإليكترونية ورصد المخالفات الإعلامية طبقا للضوابط والمعايير والأعراف المكتوبة "الأكواد" الصادرة بقرار رئيس المجلس لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، وتعد اللجنة تقريرًا شهريًا برأيها يتضمن ما تمّ رصده من ملاحظات للعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.