صور.. مظاهرة دعم للرئيس على "تويتر": السيسي باني مصر الحديثة

تصدر هاشتاج "كمل_يا_سيسي" تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن الهاشتاج صورا مختلفة للرئيس السيسي مع عبارات تعبر عن الحب والتأييد له على ما يقوم به من مشروعات قومية، بالإضافة إلى تصديه للمخالفات والفساد وإصراره على بناء وتقوية الدولة.

وغردت إحدى مستخدمات موقع تويتر باسم "زوزو سليمان"، قائلة: "كمل يا سيسي.. إحنا معاك يا ريس ولا تشيل هم الخونة دول.. نحن لها"، وكتب إيهاب محمد: "عمر أرضها.. كمل يا سيسي"، وكتب بوب إيهاب: "علشان نخلص مصر من الإخوان كمل يا سيسي".

وكتب حساب يدعى "أم عبدالرحمن": "كمل يا سيسي.. كلنا معاك"، وكتبت نجوى النمر: "ربنا يحفظك.. كمل يا سيسي"، وكتب عباس المهندس: "إحنا الشعب اخترناك من قلب الشعب يا ريس يا كبير القلب ياللي بتسهر لأجل ما تظهر شمس هنانا.. إحنا جنودك إيدينا في إيديك.. بكرة وطنا هيصبح جنة وأنت معانا إحنا اخترناك وهنكمل معاك يا ريس يا كبير القلب".

وكتب كريم: "السيسي باني مصر الحديثة.. كمل يا سيسي"، وكتب محمد أحمد: "لأجل خاطر بهية كمل يا سيسي.. ربنا ينصر جيش مصر"، وكتب حسين سالم: "الرئيس المحترم الرئيس المتواضع.. معاك يا ريس بكل دعمى يتحدث عنك ما فعلته على أرض الواقع ومحاربتك للفساد بجنب الإصلاح.. الصراحة قرارات مصيرية بتاخدها في وقت ممكن يقلل من شعبيتك علشان بعض الناس بتحب الفساد، لكن أنت ضحيت بنفسك في سبيل إنك تشوف بلدنا أحسن وفي مكان أفضل".

وكتب تامر مجدي: "ربنا معاك يا زعيم ويعينك على اللي جوه قبل اللي برة"، وكتب عمرو نبيل: "ثقتنا فيك مالها حدود يا ريس"، وكتب مجدي: "السيسي هدية السماء لأهل مصر"، وكتب عادل عثمان: "كمل يا سيسي ودوس على أي فاسد".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة إطلاق حملة توعوية موسعة على نطاق جميع المحافظات، يشارك فيها الشباب المصري بكل فئاته، تحت شعار "تصدوا معنا"، في إطار الدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاح المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية يوم السبت الماضي، للشباب المصري، بالتصدي للتحديات التي تواجه الدولة المصرية ونشر مزيد من الوعي بالقضايا التي تحدث عنها.

وكان الرئيس السيسي أيضا قد وجه خلال الحفل أجهزة الدولة إلى التعامل مع مخالفات البناء بكل حزم، فى جميع المحافظات، قائلاً: "لن أسمح أبداً بهدّ البلد وضياعها، ولو الأمر لزم هخلي الجيش المصرى ينزل كل القرى، أنا بشوف بلدنا بتتدمر وبتتقطع 100 حتة كل يوم، وبقينا أعدى أعاديها، مش الإرهاب بس".

وشدد الرئيس على ضرورة مواجهة التجاوزات: "يا نبقى دولة مظبوط يا أسيب مكاني وأمشي وأي حد يتولى البلد دي، لازم تتخذ إجراءات، وعندنا معدات تبيد وتشيل كل اللي حصل، ولو الناس مش عاجبها الكلام ده نستفتي إن أنا أمشي"، واصفاً التعدي على الأراضي الزراعية والبناء غير المخطط بـ"الخطير جداً على الدولة، وبنفس نسبة خطورة سد النهضة، وعلى وسائل الإعلام التصدي لهذا الملف بشكل معمق أكثر".

وتابع "السيسي": "إحنا بنجيب مبنى بيتمّ إزالته في التليفزيون ونقول إزالة مخالفات البناء، لأ يا جماعة، حد يتكلم بشكل أعمق، ويوضح مدى التأثير الخطير على مصر نتيجة هذا التجاوز، مش إننا بنهدّ مبنى والناس تقول ده حرام، طبعاً لما حد يشوف كده هيقول إن ده بس اللي بنعمله".