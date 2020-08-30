علاء والي: الرئيس السيسي أب لكل المصريين وحريص على مصلحتهم

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أب لكل المصريين وحريص تماما على مصلحة البلد، والحفاظ على مقدرات الدولة ومكتسباتها، التي تحققت على مدار السنوات الماضية.

وتابع "لا ننسى أحنا كنا فين وبقينا فين، فنحن الآن في دولة مصرية حديثة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتمية والإعمار"، مؤكداً أن توجيهات الرئيس بشأن الانتهاء من مخالفات البناء والتخلص منها أمر ضرورى وفى غاية الأهمية، في الوقت الذى انتصرت فيه مصر على العشوائيات الخطرة وأصبحت تتمتع بالمظهر الجمالي والحضاري.

وأضاف "والي" في بيان له صباح اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعمل لمصلحة البلد ومستقبل أجيال قادمة، وهو الذى خرج بالشعب إلى النور، مشيدا برؤية الرئيس المستقبلية بشأن القضاء على ملف مخالفات البناء في مصر لأنه أمر خطير يلتهم الاستثمار ويقضي على الرقعة الزراعية، الأمر الذى يتطلب أن نكون جميعا على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية للحفاظ على الدولة المصرية الحديثة.

وقال "والي" أنه لابد من وقف هذه الظاهرة السلبية وهى مخالفات البناء في ضوء ما تحقق من إنجازات لا حصر لها على أرض الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد، والتي أصبح لها مكانتها القوية بمشروعاتها القومية العملاقة ومرافق وخدمات بكافة أنواعها تتطلب من الجميع الحفاظ على هذه المكتسبات والتصدى بكل قوة لمخالفات البناء وسرعة القضاء عليها ، فنحن الآن في دولة بها مدن وعواصم عالمية، وبنية تحتية على أعلى مستوى من الخدمة ومشروعات إسكان اجتماعي، وبلا عشوائيات.

وأشار النائب "والي" إلى أن القيادة السياسية استطاعت القضاء على العشوائيات، فمصر بدون عشوائيات، تعنى جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بالبلاد، وتعنى وجود انتعاش فى حالة السياحة الواردة إلى البلاد وإظهار الصورة الإيجابية عن مصر الجديدة، التى يشهد لها المجتمع الدولى بالتقدم والرقي، إضافة الى الإشادة بكل إجراءات الإصلاح والبناء التى تقوم بها منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.