عودة السياحة الثقافية بعد الغلق بسبب كورونا وخبير: لها جمهور كبير

بعد نحو خمسة أشهر كاملة من الغلق تعاود السياحة الثقافية، اليوم، نشاطها من جديد، في ظل الضوابط التي حددتها وزارة السياحة والآثار، بنسبة تشغيل 50% كحد أقصى من طاقتها الاستيعابية.

وأعلنت الوزارة ضوابط عدة لفتح المتاحف أمام المصريين والأجانب، تتمثل في تطهير الأسطح المشتركة والأرضيات بالمتاحف ومراكز الزوار بالمواقع الأثرية يوميا قبل فتحها للزيارة، مع الالتزام بعدم تجاوز عدد المجموعة السياحية 25 فردا أثناء زيارة المتاحف والمواقع الأثرية.

أيضًا أوصت الوزارة بضرورة التزام المرشد السياحي بارتداء الكمامة أثناء الشرح في المتاحف والمواقع الأثرية، مع التزامه باستخدام السماعات داخل المتاحف، وتعقيم السماعات بعد كل استخدام.

موسى: المتاحف لها جمهور من مثقفي دول العالم يأتون إليها مخصوص

عودة سياحة المتاحف بعد أشهر من الغلق اعتبرها إيهاب موسى، الخبير السياحي وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، خطوة جيدة للرواج الاقتصادي المعتمد على السياحة، حيث أن المتاحف المصرية لها جمهور كبير من مثقفي الجنسيات المختلفة التي تأتي خصيصًا لمشاهدة الأثار المصرية والمقتنيات النادرة، بحسب وصفه.

الآثار الأصلية التي تحتويها متاحف مصر يأتي إليها جمهور كبير من كافة دول العالم بخاصة من البريطانيين والفرنسيين، وبحسب تصريحات موسى لـ"الوطن" طالما يتم الالتزام بخضوع السائحين لفحص الـpcr ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لاخوف من الإصابات بفيروس كورونا بخاصة والأهم هو عودة باقي قطاعات السياحة كما كانت من قبل حتى يكتمل البرنامج الذي يأتي إليه السائح خصيصا إلى مصر.

واعتبر الخبير السياحي خطوة عودة السياحة الثقافية، خطوة مهمة في طريق عودة السياحة وجذب السائحين لمصر.