بعد سنوات من التوقف.. ضخ مياه محطة التحلية للشيخ زويد وضواحيها

بدأت اليوم عملية ضخ المياه بمحطة التحلية في الشيخ زويد، بعد عدة سنوات من توقفها بسبب الأعطال، وقال فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ بشمال سيناء، إن المحطة بدأت الضخ في الخطوط الرئيسية لأول مرة منذ 3 سنوات.

وأكد المهندس خليل حماد، رئيس شركة الكهرباء فى الشيخ زويد، أنه تم الإنتهاء من تركيب خط كهربائى جديد خاص بالمحطة، بقوة 360 فولت، موضحًا أن الخط الكهربائى الأرضى الخاص بمحطة تحلية السكادرة جاهز للعمل وسوف يتم تشغيله خلال ساعات قليلة.

وأضاف المهندس ياسر العماري، رئيس قسم المتابعة بشركة المياه والصرف الصحي، إن محطة التحلية بقرية السكادرة تم إنجازها بتكلفة فاقت 72 مليون جنيه، وإضافة مأخذ بتكلفة 12 مليون جنيه، وأن المحطة جاهزة للعمل بطاقة إنتاجية 10 آلاف متر يومى، فى حين أن استهلاك مدينة الشيخ زويد يقارب 350 م يومى.