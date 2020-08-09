5 سيارات لتوزيع المياه على أهالي الشيخ زويد لحين تصليح محطة أبو طويلة

أكد ياسر العماري رئيس قسم المتابعة بشركة المياه والصرف الصحي في شمال سيناء، أنه جار تصليح محطة تحلية أبو طويلة، وأنه سوف ينتهي التصليح خلال 48 ساعة.

وأضاف العماري، أنه سوف تقوم 5 سيارات بتوزيع مياه على الأحياء في الشيخ زويد لحين الانتهاء من عملية التصليح.

بدوره، قال الشيخ صالح أبورياش أحد مسؤول محطة التحلية في الشيخ زويد، إن العمل في المحطة جارى بشكل منتظم لإصلاح العطل وأنه تم استقدام قطع الغيار المنقولة وجارى عملية التركيب.

وكان أهالى الشيخ زويد قد قدموا عدة شكاوى إلى المسؤولين بانقطاع مياه الشرب منذ 4 أيام، ما سبب هذا معاناة كبيرة لأهالي وسط المدينة.