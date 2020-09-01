"صحة الغربية" تضبط أدوية مهربة محظورا بيعها في الأسواق

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة في الغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل، بالتنسيق مع مديرية التموين تحت إشراف المهندس محمد أبوهاشم حملة مكبرة؛ لضبط سوق الدواء.

وأسفرت الحملة عن ضبط مكان غير مرخص بحي طنطا أول به كمية كبيرة من الألبيومين البشري ومذيبات الجلطات والمحاليل وأدوية مسببة للإجهاض محظور بيعها خارج المستشفيات وأدوية منتهية الصلاحية، وأدوية مهربة غير مسجلة، وأدوية تأمين صحي، وأدوية مؤثرة على الحالة النفسية الجدول التاني والأول بكميات 171 زجاجة، و619 زجاجة محلول وشراب و169 أمبول و15 شريطا، وتحرر محضر برقم 20802 لسنة 2020 جنح أول طنطا، وبلغت القيمة التقديرية للمضبوطات نحو 200 ألف جنيه.