صحة الغربية: خروج 63 حالة كورونا من 11 قسما للعزل الصحي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، عن خروج 63 مصاباً بعدوى فيروس "كورونا" المستجد، من داخل 11 قسم عزل صحي، موزعين على مستوى المستشفيات العامة والصحة والصدر والحميات، بقرى ومراكز طنطا والمحلة وزفتى وكفر الزيات وبسيون والسنطة وقطور وسمنود، عقب قضائهم فترات برتوكول العلاج لمدة 14 يوماً.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور عبدالناصر حميدة، إن غرفة العمليات والطوارىء بمديرية الصحة تقوم بحصر كافة حالات الإصابه الجديدة على مستوى أقسام العزل الدورية بالمستشفيات العامة، فضلاً عن التأكد من انحسار أعداد الاصابات من عدمه، مشيراً إلى تعافي أكثر من 80% من حالات الإصابة، سواء من الشباب أو كبار السن.

كما وجه وكيل وزارة الصحة مديري الإدارات الصحية والمستشفيات العامة بضرورة رفع حالة التأهب والاستعداد القصوى لاستقبال كافة الحالات، وتوفير الرعاية الصحية الكاملة لهم، وفق معايير برتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة.

كما شدد "حميدة" على ضرورة الدفع بفرق الترصد ومكافحة العدوى للوقاية من أخطار الوباء، وفحص كافة حالات العزل الصحي والمخالطين لهم، فضلاً عن توفير كافة الأدوية اللازمة للوقاية، والتأكد من سلامتهم خلال فترة تلقي العلاج.