ضبط أدوية بيطرية وأسماك ودواجن فاسدة في كفر الشيخ

نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا التابع لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس أحمد إسماعيل، اليوم، حملة تفتيشية على المجازر ومحلات البقالة والتموين، بالتنسيق مع إدارتي التموين والطب البيطري؛ للتأكد من انضباطها في إطار الجهود للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين داخل المركز.

وأسفرت الحملة عن ضبط 200 كيلوجرام دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخص لها قانونا، دون إشراف بيطري، وضبط كمية من الأكياس والاستيكرات مدون عليها علامه تجارية مملوكه للغير، وضبط أسطوانتي غاز منزلي داخل مجزر دواجن غير مرخص، كما جرى ضبط 4 كراتين أسماك مجمدة بإجمالي وزن 40 كيلوجراما، فاسدة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 11 كرتونة أدوية بيطرية بإجمالي وزن 110 لترات مجهولة المصدر، وضبط 30 كيلوجرام أكياس بلاستيك سوداء من البولي إيثيلين غير المخصصة لبيع المواد الغذائية، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.