حركة تنقلات بين 11 رئيس قرية بمركز بيلا في كفر الشيخ  

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أمس الأربعاء، قرارا بحركة جديدة لرؤساء القرى في مركز بيلا، والتي تضمنت إنهاء تكليف عبد الخالق معوض، من العمل رئيسًا لقرية إبشان، وعودته للعمل بديوان عام مركز ومدينة بيلا.

وتضمنت الحركة تكليف أحمد عبد الفتاح درويش، رئيسًا لقرية دار السلام، وكمال أبو المجد مصطفى، رئيسًا لقرية روس الفرخ، وعلى محمد أمين، رئيسًا لقرية إبشان، ومحمدعبد الستار، رئيسًا لقرية حازق، وجيهان يوسف الباز رئيسًا لقرية الحوة.

وشملت الحركة، تكليف، عاطف عبد المنصف، رئيسًا لقرية الكوم الطويل،وإبراهيم عبد الفتاح رئيسًا لقرية الشطوط، وساهر بركات علي، رئيسًا لقرية الجرايدة، ومحمد أمير ضبعون، رئيسًا لقرية أبو بدوي.

كما شملت الحركة الجديدة، أيضًا، أحمد فاروق المنطاوي، رئيسًا لقرية كفر العجمي،ووليد أحمد عرفات، رئيسًا لقرية الناصرية.