ضبط 8 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر قبل بيعها بالسوق السوداء في بيلا

ضبطت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندس أحمد اسماعيل، أمس الخميس، مخزنا بدون ترخيص، وبداخله نحو 8 أطنان من السكر والأرز وسلع غذائية مجهولة المصدر، وذلك قبل تغليفها وإعادة بيعها في السوق السوداء.

وقال رئيس المركز والمدينة، إنه جرى مداهمة أحد المخازن بعد ورود معلومات تفيد بتخزين كميات من السلع الأساسية على رأسها الأرز والسكر، فجرى إبلاغ التفتيش والرقابة التموينية، وضبط نحو 8 أطنان من مواد السكر والأرز، قبل بيعها في السوق السوداء.

وكلف إسماعيل بتحرير محاضر ضد المخالف واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة لمثل هذه المخالفات، وذلك بحضور كل من أحمد عبدالواحد، نائب رئيس المركز والمدينة وعبد الجليل صبرى، سكرتير عام الوحدة المحلية وعلاء شواف، مدير الأزمات والبيئة ومسؤولي التفتيش في إدارة التموين.