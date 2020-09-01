قائمة أسعار سلع التموين في شهر سبتمبر.. تضم "حلاوة وكابتشينو" لأول مرة

سيتاح للمستهلك، بدءا من اليوم في المنافذ التموينية التابعة للوزارة متمثلة في منافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، أو منافذ البقالين التموينيين، لصرف مقررات السلع التموينية عن شهر سبتمبر، قائمة تضم 22 سلعة وهي:

- زيت خليط لتر واحد بسعر 17 جنيهًا.

- سكر معبأ كيلو واحد بسعر 8.5 جنيه.

- أرز معبأ كيلو واحد بسعر 8 جنيهات.

- فول معبأ 500 جرام بسعر 9.90 جنيه.

- عدس مجروش معبأ 500 جرام بسعر 8 جنيهات.

- مكرونة معبأة 500 جرام بسعر 3 جنيهات ونصف جنيه.

- شاي ناعم بسعر 3 جنيهات.

- لبن جاف بسعر 17 جنيهًا.

- خل 5% بسعر 4.25 جنيه.

- دقيق كيلو واحد بسعر 6.50 جنيه.

- صلصة 200 جرام بسعر 4.75 جنيه

- مسلي صناعي 800 جرام بسعر 17.25 جنيه.

- مسحوق أتوماتيك كيلو واحد بسعر 15.75 جنيه.

- مسحوق يدوي 800 جرام بسعر 10.50 جنيه.

- صابون غسيل بسعر 2.25 جنيه.

- صابون تواليت بسعر 5.50 جنيه.