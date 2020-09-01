عاجل.. بدء جلسة البرلمان التونسي للتصويت على حكومة المشيشي

بدأت جلسة البرلمان التونسي للتصويت على حكومة هشام المشيشي، والتي تتضمن 25 وزارة و3 كتابات دولة.

ستنطلق الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة، ثم يجري فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

وتتمثل ترتيبات هذه الجلسة في توزيع ملف على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة، يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها ليتولى فيما بعد رئيس البرلمان التقديم الموجز لموضوع الجلسة ومن ثمّة إحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلّف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته، ولأعضاء حكومته المقترحة.