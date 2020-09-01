 ضبط 275 قضية مخدرات وتنفيذ 76 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 203 قطع أسحلة نارية بحوزة 179 متهمًا، وتنفيذ 76319 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما ضبط 275 قضية مخدرات بحوزة 22 متهمًا، و62 هاربًا، و29 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، و335 دراجة نارية مخالفة، و18607 مخالفة مرورية، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

كما تمّ ضبط 4 تشكيلات عصابية وإعادة 8 دراجات نارية و3 سيارات مبلغ بسرقتها، وجرى فحص 62 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 12 منهم.