رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ القاهرة محذرا: 30 سبتمبر آخر موعد لطلبات التصالح بمخالفات البناء

عبدالعال لمقدمي الطلبات: أسرعوا في سداد 25% جدية التصالح

كتب:

الوطن
10:51 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
خالد عبد العال محافظ القاهرة

خالد عبد العال محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنَّ 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته.

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة إسراع مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء لسداد 25% المقررة جدية تصالح لحين السير في باقي الإجراءات وإلا عتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنَّ أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار في إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص.

اقرأ المزيد:

رسوم فحص طلب التصالح في مخالفات البناء: تصل لـ5 آلاف جنيه للمتر

ما بين 40 و250 ألف جنيه.. قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء

برلماني: لا تصالح في مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر

"الوزراء": الأصل في مخالفات البناء هو الإزالة.. والتصالح استثناء

"الوزراء" يناشد المواطنين التصالح على مخالفات البناء: دي فرصة تاريخية

الوزراء: نصف مليون طلب تصالح في مخالفات البناء حتى الآن

"الوزراء" عن رصد مخالفات البناء بالمحافظات: "مفيش حد هيفلت من العقاب"

"الوزراء" عن مخالفات البناء بعد قانون التصالح: "ملهاش دية"

الحكومة: لا مد للتصالح في مخالفات البناء بعد سبتمبر.. ونجهّز لـ"بدء الإزالات" بالقانون

خطة الدولة لرصد مخالفات البناء: برامج تدريبية ووحدة مركزية