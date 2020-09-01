محافظ القاهرة محذرا: 30 سبتمبر آخر موعد لطلبات التصالح بمخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنَّ 30 سبتمبر هو آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، محذرًا من لم يتقدم بإجراءات التصالح في هذا الموعد باتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنفيذية لإزالة مخالفته.

وناشد محافظ القاهرة، المواطنين بضرورة إسراع مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء لسداد 25% المقررة جدية تصالح لحين السير في باقي الإجراءات وإلا عتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنَّ أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح موجهًا رؤساء الأحياء بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين خلال تقديم ملفات طلبات التصالح طبقًا للقانون مع الاستمرار في إزالات المبان المخالفة لشروط الترخيص.