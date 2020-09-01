تنفيذ 15 إزالة على أملاك الري في شربين بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة شربين بمحافظة الدقهلية، بقيادة المحاسب طارق شكري، رئيس المركز، اليوم، حملة لإزالة التعديات أملاك الدولة والري وتنفيذا للقانون، تمكنت خلالها من إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الري.

قادت الحملة صباح شحاتة نائب رئيس المركز، وأمل حمدي رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الوكالة، بالتعاون مع بنقطة شرطة كفر الأطرش وإدارة الري.

ونفذت حملة إزالات موسعة داخل الوحدة المحلية لقرية كفر الوكالة وجرى خلالها إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الري، متضمنة أكشاك مخالفة وتندات وأعمدة خرسانية.

وأكدت رئاسة المركز، في بيان لها، أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظا على هيبة الدولة وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم، وجارٍ استكمال الحملة بنطاق المركز وتنفيذا للقانون.

وفي سياق متصل، قاد طه أبوالعيش وعلي المغربي، رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم، بالتعاون مع الشرطة والري، حملة الإزالات الموسعة على الطريق 18 بنطاق الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم، وجرى خلال الحملة إزالة تاندات وأكشاك مخالفة وأسوار حديدية وتشوينات أساسات قديمة.