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مصدر أمني بالجيزة ينفي انتحار مواطن بسبب حملة إزالة

كتب:

محمد بركات
02:33 م | السبت 29 أغسطس 2020
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

نفى مصدر أمني ما جرى تداوله بمقطع صوتي عبر مواقع التواصل الإجتماعي يتضمن حديث لأحد الأشخاص يدعي خلاله قيام صاحب إحدى المحال بالانتحار، عقب علمه بإخلاء أحد البلوكات بشارع المطار بمحافظة الجيزة "الكائن به المحل خاصته".

وأوضح المصدر، أن ما جرى تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وفاة الشخص "وفاة طبيعية" عقب شعوره بحالة إعياء حال تواجده بمنزله، قام على إثرها ذويه بنقله إلى إحدى المستشفيات، إلا أنه فارق الحياة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

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