"الشباب" تعلن خطوات تنفيذ انتخابات برلمان الطلائع إلكترونيا بالمحافظات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن بدء إجراءات المرحلة الأخيرة من انتخابات هيئة مكتب ورؤساء اللجان النوعية بـ برلمان الطلائع على مستوى الجمهورية "إلكترونيا" خلال الفترة من 14 – 19 سبتمبر المقبل بالمدينة الشبابية بابي قير بالإسكندرية، بمشاركة 351 مشاركا ومشاركة ممثلين للهيئات المنتخبة واللجان النوعية على مستوى المحافظات.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة للتحول الرقمي والانطلاقة الأولى لبرلمان الطلائع هذا العام بنظام سياسي متكامل لنموذج الدولة المصرية ممثل في (نموذج محاكاة السلطة التشريعية) "مجلس النواب"، و"مجلس الوزراء".

وضعت آليات تنفيذ الانتخابات الإلكترونية للسلطة التشريعية عن طريق فتح باب الترشح على جميع المناصب وإعلان أسماء المرشحين بشكل مبدئي، فتح باب الطعون على المرشحين، البت في الطعون على المرشحين بالشكل النهائي، بدء إجراءات الدعايات الانتخابية، بدء الصمت الانتخابي، تسجيل الجمعية العمومية، افتتاح الجلسة الإجرائية لإجراء الانتخابات على منصب الرئيس والوكيلين، التصويت على رؤساء اللجان النوعية، فتح باب الطعون والبت فيها، الإعادة في حالة وجود إعادة.

اختيار رئيس الوزراء والسلطة التنفيذية وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج بالتوزاي مع انتخابات البرلمان

اتساقا لإجراءات آليات تنفيذ اختيار السلطة التشريعية تنفذ على التوازي إجراءات اختيار السلطة التنفيذية باختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة وإعداد برنامج الحكومة بأن يقوم كل رئيس وزراء بعرض برنامجه الانتخابي على لجنة متخصصه، تختار اللجنة الرئيس، يشكل الرئيس الوزارة من باقي الوزراء.

إلحاقا لذلك يتم عرض برنامج الحكومة في الجلسة الأولي البرلمانية وأخذ الثقه بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل من اللجنة الوطنية للانتخابات ومجلس النواب.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، إن تجربة تنفيذ الانطلاقة الأولى لنموذج برلمان الطلائع "إلكترونيا" يحاكي البرلمان المصري، هدفها تنمية قدرات النشء والشباب لمعرفة التحول الرقمي وممارسة حقهم الديمقراطي دون قيود، مضيفًا أن "اكتساب تلك الخبرات والوعي والمعرفة بأساليب وخطوات العملية الانتخابية تؤهل النشء والشباب مستقبلاً لتقلد منصب سياسي أو قيادي".