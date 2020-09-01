بث مباشر.. البرلمان التونسي يصوت على منح الثقة لحكومة المشيشي

تقدم "الوطن" بثا مباشرا لجلسة البرلمان التونسي للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشي، التي كان قد أعلن عنها يوم 24 أغسطس 2020، وتتضمن 25 وزارة و3 كتابات دولة.

وانطلقت الجلسة العامة بعرض برنامج الحكومة، ثم يتم فتح باب النقاش للنواب بمعدل 3 دقائق لكل نائب.

ويشترط لنيل ثقة البرلمان الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء، أي 109 أصوات.

وتتمثل ترتيبات هذه الجلسة في توزيع ملف على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة العامة يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها، ليتولى فيما بعد رئيس البرلمان التقديم الموجز لموضوع الجلسة ومن ثمّة إحالة الكلمة إلى رئيس الحكومة المكلّف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

وتحال إثر ذلك الكلمة لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام، ثم يتولى رئيس الحكومة المكلف مجددا التفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس لترفع فيما بعد الجلسة العامّة و تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.