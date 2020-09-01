مشروع "رواد 2030" يطلق حملة "ابدأ مستقبلك" في مطروح

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك جامعات" بجامعة مطروح، عبر الفيديو كونفرانس وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي وعن طريق نوادي ريادة الأعمال بالجامعات المختلفة.

جاء ذلك بحضور غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية، وميسة البياع مدير نادي ريادة الأعمال جامعة مطروح، ووائل عبدالكريم متخصص في ريادة الأعمال، وأحمد رمضان مؤسس بياعين السعادة، ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع بجامعات ومدارس عدد من المحافظات.

وفى ذلك الإطار قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعمل على تشجيع ثقافة ريادة الأعمال ترسيخها داخل مراحل التعليم المختلفة لدعم العمل الحر و لتشجيع الشباب المصري أن يكون "صانع" للوظيفة وليس مجرد باحث عنها، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم ثقافة العمل الحر من خلال مشروع رواد 2030، مؤكدة أن هدف المشروع يتمثل في تحقيق رؤية واضحة وهي النهوض بالكفاءات الشابة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ولفتت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة، أن مشروع "رواد 2030" يستكمل الآن نشر فكر ريادة الأعمال عن طريق الحمــلات التوعوية "ابدأ مستقبلك"من خلال حملات إلكترونية عن طريق الفيديو كونفرانس، لتستهدف اكبر عدد من طلاب الجامعات وتغطي كل المحافظات، وذلك تنفيذًا لقواعد التباعد الاجتماعي لمواجهة جائحة كورونا.

يُشار إلى أنَّ حملة "أبدأ مستقبلك" التي تمّ إطلاقها بعدد من جامعات مصر المختلفة وصلت لعدد كبير من الطلاب نحو 9 آلاف طالب، وأطلقت الحملة بالمدارس أيضًا حيث وصلت لأكثر من 300 ألف طالب بالمرحلة الإعدادية على مستوى المدارس مع تجهيز عدد من الفصول النموذجية داخل المدارس لتطبيق الجلسات بها، إضافة إلى مشاركة طلاب حملة "أبدأ مستقبلك" في عدة معارض لعرض أفكارهم الابتكارية ومنها المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل بمنتجاتهم.

وتطرقت الجلسة النقاشية إلى عدة موضوعات مهمة في مجال ريادة الأعمال حيث ناقشت الجلسة أهمية ريادة الأعمال للدولة والشباب وصفات رائد الأعمال المتمثلة فى وضوح الهدف والبحث عن أسلوب معين فى الحياة وعدم الخوف من الفشل، إضافة إلى أن يكون رائد الأعمال صاحب شخصية حالمة وفعال ولا يستسلم للعوائق، وما الفرق بين المشروع الريادي والمشروع العادي وكيفية نجاح رائد الأعمال، مع عرض قصة نجاح تحفيزية على شباب الجامعة لأحد رواد الأعمال الناجحين بمحافظة مطروح.