رفع إطماءات سيل وادي الأربعين عن الطريق الرئيسي بسانت كاترين

قال المهندس خالد سلامة، نائب رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جار رفع الإطماءات التي تركها السيل التي تعرضت له المدينة، أمس، من على الطريق الرئيسي، حيث جرى الدفع بالمعدات الثقيلة والخفيفة، بالتعاون مع إدارة المرور، وهيئة الطرق والكباري؛ للتأكد من كفاءة الطريق.

وأكد نائب رئيس المدينة، أنه لا توجد خسائر مادية أو بشرية، وكفاءة الطريق جيدة لم تحدث فيه أي خسائر، حيث إن السيل سار في مجراه الطبيعي، وساعدت سدود الحماية التي جرى إنشاؤها على خفض حدة السيل، ما كان له أثر إيجابي في عدم حدوث أي خسائر.

وأوضح رئيس المدينة أن جميع الطرق المؤدية للمدينة مفتوحة ولم يجر غلق أي منها.

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