أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالتعاون الذي أبدته الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خلال اللقاء الذي جمع بينهما لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن موافقة وزيرة التجارة والصناعة على تخصيص جناح لتسويق منتجات سانت كاترين بمعرض "تراثنا"، يعد فرصة كبيرة لعرض خصائص المدينة وطبيعتها والإمكانيات التي تتمتع بها وتؤهلها لتصبح مدينة حرفية على طراز عالمي، ما سيدعم المشروعات التنموية والحرفية التي ستجرى بالمدينة، وخلق فرص عمل لسكانها الذين يعتمدون بشكل أساسي على السياحة.

وأكد المحافظ، أنه جار دراسة ابتكار علامة تجارية جديدة خاصة بمنتجات مدينة سانت كاترين، تعكس هوية المدينة وتاريخها وثقافتها وطبيعتها، ما يميز منتجاتها عن غيرها من المنتجات.

وأوضح المحافظ أنه جاري دراسة إمكانية تخفيض فائدة قروض جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة، لتصل إلى 5% بدلًا من 10%، ومعاملة هذه المشروعات على غرار المشروعات الصناعية ما يوفر فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ أنه وجه دعوة لوزيرة التجارة والصناعة، لزيارة المحافظة خلال الأشهر المقبلة، للتعرف على أرض الواقع على الإمكانيات الصناعية والاستثمارية والحرفية المتاحة بالمحافظة، والوقوف على آخر مستجدات منطقة أبوزنيمة.