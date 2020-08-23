نائبة محافظ جنوب سيناء تستعرض رؤية مواطني سانت كاترين في خطة التطوير

قامت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بجولة تفقدية بمدينة سانت كاترين، يرافقها اللواء طلعت العناني، رئيس المدينة، للاستماع إلى رؤية المواطنين لخطة التطوير الجديدة للمدينة، والتي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

والتقت نائبة المحافظ بعواقل ومشايخ القبائل البدوية بمدينة سانت كاترين، للاستماع إلى مطالبهم، والتي جاء على رأسها، وضع آليات لتسوق المنتجات اليدوية والصناعية التي ينتجها مواطنو المدينة من مشغولات يدوية، ونباتات طبية ومنتجات زراعية، وعسل النحل الجبلي، وغيرها من المنتجات.

وأكدت المهندسة إيناس، أنه سيجري وضع تصور لكيفية تسوق هذه المنتجات، ووضع "لوجو" خاص على كل منتج يدل على شعار خاص بالمدينة، ليوضح أنه من منتجات سانت كاترين.

وأشارت إلى أن المكاتب الهندسية لازالت في مرحلة وضع التصور الخاص بتطوير المدينة، ولم يجري التوصل لتصور نهائي حتى الآن.