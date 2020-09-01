إزالة 114 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية ومخالفات بناء في الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم، بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء من إزالة 114 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء في حملات مكبرة على مستوى قرى ومراكز طنطا والمحلة وكفرالزيات وزفتى والسنطة وبسيون وقطور وسمنود.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من حكمدار مديرية الأمن بنتائج الحملات الأمنية المكبرة المدعومة بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة لشن حملات موسعة لردع المخالفين، ومواجهة الخارجين على القانون المتعدين على أراضي الدولة ومحاسبتهم قانونيا.

كما أسفرت الحملات الأمنية عن تحرير 34 مخالفة بناء وتعدٍ على أملاك الدولة والصرف والري و56 مخالفة بناء سور، واسترداد مخالفات البناء والري بنطاق مراكز السنطة وبسيون وقطور و13 مخالفة بناء أراضي زراعية وأملاك الدولة.