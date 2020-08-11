"تعليم الغريية": مسيرات "انزل وشارك" لتحفيز المواطنين على التصويت

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية اليوم، عن تدشين سلسلة من المسيرات شارك خلالها العشرات من السيارات تحت شعار "إنزل وشارك.. انتخابات مجلس الشيوخ" على مستوى شوارع وميادين قرى ومراكز طنطا والمحلة وبسيون وقطور وسمنود والسنطة وزفتى وكفر الزيات.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية بمشاركة صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وهالة الباجوري مدير قطاع التعليم العام، وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت اليوم الحادي عشر من أغسطس 2020.

وأكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أهمية مشاركة جميع العاملين بالتربية والتعليم في الانتخابات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال إدلاء الناخبين بأصواتهم.

وبعث عدة رسائل حث فيها جميع العاملين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، لاستكمال بناء المؤسسات الدستورية والنيابية في مصر.

وتابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ في يومها الأول من داخل غرفة العمليات المركزية المجهزة بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور كافة الأجهزة الأمنية والخدمية لمتابعة تواجد جميع القضاة والمستشارين في اللجان الخاصة بهم، مؤكداً أنه تم فتح جميع اللجان لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز والمدن وكافة الأجهزة المعنية تقوم بحل أي معوقات وإزالتها فورا.

وتابع المحافظ مدى إقبال المواطنين للتصويت، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتذليل كافة المعوقات أمامهم، وذلك بتخصيص مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية بالمحافظة 804 لجان داخل 694 مقرا انتخابيا، بإجمالي 3 ملايين و397 ألفا و 222 مواطن لهم حق التصويت.