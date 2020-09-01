"المهندسين" تحدد 240 قرشا حدا أقصى للمتر المخالف لتقرير السلامة

حددت نقابة المهندسين، الرسوم التي تحصلها من المكاتب الاستشارية التي تقدم تقارير السلامة الإنشائية بخصوص طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، بحد أقصى سعر المتر المخالف جنيه و20 قرشًا إلى 240 قرشًا للمتر في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و75 قرشًا إلى 150 قرشًا في المدن والمحافظات و30 قرشًا إلى 60 قرشا للمتر في الأرياف.

وكان مجلس نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي، قرر تشكيل لجنة مركزية للقيام بدورها المنوط به المحدد في لائحة قانون التصالح على بعض مخالفات البناء مشكلة من 10 أعضاء منهم 5 رؤساء نقابات فرعية، وباعتبار النقابة استشاري الدولة في مجال تخصصها طبقا لنص المادة الأولى من قانون نقابة المهندسين، فقد حددت لائحة قانون التصالح مهام للنقابة، حيث تختار الممثلين في لجان البت واللجان الفنية فضلا عن مراجعة التقارير المقدمة من المكاتب الاستشارية.

النقابة صممت نموذجا لتقرير السلامة الإنشائية قيمته 50 جنيها وشكلت لجنة مركزية

وقال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن النقابة قررت تشكيل لجنة مركزية لوضع القواعد التي تم من خلالها تصدر القرارات المناسبة، ثم إصدار نموذج مؤمّن بـ3 درجات، تشمل علامة مائية وباركود وسيريال نمبر، وهذا النموذج لا يجوز تزويره، إذ تم الاتفاق عليه وطباعته وتوزيعه على النقابات الفرعية بالاتفاق مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية".

ودرست اللجنة اللائحة وشكلت النقابات الفرعية لجانا في كل نقابة فرعية لمراجعة التقارير الإنشائية المقدمة من المكاتب الاستشارية المسؤولة عن السلامة الإنشائية، وتقوم النقابة بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، من خلال نموذج مؤمن لتفريغ محتويات التقرير الهندسي، يشمل على علامة مائية وبار كود وسريال نمبر وعلامة مموهة، وهو عبارة عن ورقة وجه وظهر حتى لا يكون قابل للتزوير.

وفي وقت سابق، أوضح المهندس مؤمن شفيق، عضو مجلس نقابة المهندسين، أنَّ "كل نقابة فرعية تاخذ عدد محدد من النماذج مرقمة، ويتضمن النموذج بيانات صاحب العقار ومساحة الجزء المخالف وبيانات المبنى والتحليل الإنشائي والرسومات الهندسية وغيرها، ثم يدلي الاستشاري برأيه بخصوص سلامة المبنى من عدمه ثم يعتمده، والنقابة تراجع هذا التقرير، من خلال النقابة الفرعية التي يتبع لها العقار، ثم يتم تغليف التقرير منعا لأي تلاعب لتقديمه للجهة الإدرية واللجان الفنية التي تصدر قرارها النهائي" موضحًا أنَّ النموذج تم إعداده بناء على ماجاء بنص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وأن هذا الإجراء يسهل عمل اللجان الفنية.

وحول الرسوم التي تحصلها النقابة، قال إنَّ عضو مجلس نقابة المهندسين، النموذج بـ50 جنيها فقط، متابعًا: "اللجنة المشكلة في النقابة الفرعية تضم 8 أعضاء وما يتمّ تحصيله كرسوم من المكتب الاستشاري عبارة عن قيمة المخالفة وهي حاصل ضرب مساحة المخالفة في سعر المتر المخالف الذي حددته النقابة بواقع 800 جنيه في القاهرة الكبرى والإسكندرية، و500 جنيه في باقي المدن والمحافظات و200 جنيه في الأرياف، في 1.5 على ألف إذا كان المنشأ حتى 6 أدوار فقط، أو اضربها في 3 على ألف إذا كان المنشأ اكثر من 6 أدوار".