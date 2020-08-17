نقابة المهندسين تحدد 8 حالات لا يمكن التصالح معها في مخالفات البناء

قال المهندس هشام محمود أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، وعضو اللجنة المركزية لقانون التصالح مع مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها في ملف مخالفات البناء.

وأكد خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "إذا كان المنشأ غير آمن فإنه لا يمكن التصالح عليه، وإذا كان يحتاج إلى تدعيم لا يمكن التصالح عليه".

وقال إن المنشأ، إذا دخل ضمن الطراز المعماري أو التراث لا يمكن التصالح عليه، وكذلك إذا خالف خطوط التنظيم التي تحددها المحافظة.

وشدد، على أنه لا يمكن التصالح مع التعدي على أملاك الدولة، إضافة إلى المنشآت التي تقع على النيل، لافتًا إلى أنه إذا كان المنشأ آمنًا فإنه يمكن التصالح على مخالفة البناء.