"المهندسين": 3.5 مليون مخالفة بناء في جميع أنحاء الجمهورية

قال المهندس هشام محمود أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، وعضو اللجنة المركزية لقانون التصالح في مخالفات البناء بنقابة المهندسين، إن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في القطاعات كافة من طرق وكباري ومصانع.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "الشعب المصري بدأ يشعر أن العبء على الدولة كبير ويرى الإنجازات، وبالتالي يجب أن يؤدي ما عليه ولا يقف ضد سياسات الدولة المنضبطة، مثل قانون التصالح مع مخالفات البناء".

وتابع، أن الشعب المصري تجاوب بشكل إيجابي مع الدولة في قانون التصالح مع مخالفات البناء، لافتًا إلى أن عدد المخالفات المستهدفة وشبه المعلنة في كل المحافظات تبلغ نحو 3.5 مليون مخالفة، منها 800 ألف في القاهرة فقط، ومردفًا أن تجاوز الارتفاعات والبناء دون ترخيص والبناء على أراضي الدولة هي الأكثر في هذه المخالفات.

وشدد، على أن من بنى على حرم الطريق يجب عليه أن يتقدم بطلب التصالح، ومن ثم فإن الدولة تقبله وتدرس الحالة لكي تحدد ما إذا كان يمكن التصالح بأن هذه الحالة من عدمه.